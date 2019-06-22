Зачем «Весне» провокация в день «Алых парусов»

Политолог Дмитрий Солонников назвал провокацией желание организации «Весна» провести митинг во время праздника «Алые паруса».

Ранее глава Петербурга Александр Беглов обратился к различным оппозиционным политическим партиям и общественным организациям Северной столицы с просьбой воздержаться от публичных акций в день «Алых парусов» — праздник выпускников.

«У меня просьба очень простая: отнеситесь с уважением к нашим выпускникам, потому что это большой праздник, мы готовились к нему целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо и безопасно», — сказал Беглов во время своего выступления на совещании с членами городского правительства в Смольном.

Тем не менее вполне адекватный и правильный призыв губернатора решили проигнорировать активисты скандально известной организации «Весна». Они заявили о желании провести митинг в поддержку задержанного больше двух недель назад журналиста «Медузы» Ивана Голунова именно во время праздника выпускников.

«Поэтому, как и организаторы московской акции, мы не отказываемся от планов проведения митинга 23 июня, заявка на который была подана в понедельник с соблюдением всех законных процедур», — сообщается на странице группы в соцсетях.

Что примечательно, Смольный даже предложил «Весне» провести свой оппозиционный и очень запоздалый митинг в Удельном парке, чтобы не портить впечатления от «Алых парусов» участникам этого праздника. Однако руководство скандальной организации не согласилось с инициативой властей Петербурга.

«Сегодня мы получили ответ от комитета по законности на наше уведомление о проведении митинга против полицейского произвола 23 июня. На четырех из пяти площадках, которые были указаны в заявке, якобы проводятся другие мероприятия, а на пятой — Марсовом поле — ведутся «ремонтные работы». Мы продолжим добиваться согласования митинга в центре Петербурга», — сообщает «Весна».

Комментируя ситуацию, российский политолог Дмитрий Солонников в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «люди просто пытаются любыми средствами заработать скандальную известность. Причем им плевать на то, что дело Голунова уже стухло».

«Это простой грязный пиар: ну то есть маленькие мерзавцы, которые цепляются за чужой повод, к ним не имеющий никакого отношения, решили пропиариться, сделать маленькую гадость нашим выпускникам именно в тот день, когда у них праздник. По сути, устраивают бардак в такой день. Делай они это в любой другой день — никто бы на них и внимания не обратил, но им же нужен скандал. Собираться 22 июня они не хотят, поэтому решили быть совсем гадами и провести свою сходку во время такого праздника, как «Алые паруса», — сказал эксперт.

По мнению собеседника ФАН, в общественной среде всегда находится маргинальная группа, которая попросту не слышит адекватных предложений и привлекает к себе внимание за счет скандалов.

«Это они голыми ходят в метро либо воспитывают педофилов — здесь инициатива такого же порядка. Есть торжественный день в жизни Петербурга, и эти люди (оппозиция. — Прим. ФАН) намерены его испортить только для того, чтобы о них заговорили. Собираются организовать бардак в тот момент, когда выпускники будут отдыхать и веселиться. Ну и что запомнят бывшие школьники? Группу неадекватов, которая пытается пиариться за счет других. Одним словом — провокация», — заключил политический аналитик.

Напомним, молодежное движение «Весна» стало известно благодаря тому, что не так давно его члены, сторонники блогера Алексея Навального, засветились в громком скандале, связанном с наркотиками и педофилией.