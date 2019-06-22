Приехавший в Сирию из Украины наемник «Ан-Нусры»* подорвался на своем же СВУ в Алеппо

Очевидцы сообщают, что в районе Рашидин в юго-западных предместьях Алеппо на взрывном устройстве подорвался боевик по имени Аль-Такбир. О нем известно, что вместе с несколькими друзьями около года назад он приехал в Сирию из Украины и вступил в группировку «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ), сообщает информационный Facebook-ресурс (@syriabestnews).

Аль-Такбир состоял в группировках, действовавших в районе Алеппо, и отличался безжалостностью к солдатам Сирийской арабской армии (САА). Последние два месяца он воевал против правительственных войск САР в составе бандгруппы полевого командира Мухаммеда Джихада Халяба из формирования «Файлак аш-Шам».

Предполагается, что украинский наемник погиб в результате неудачной попытки установить СВУ на линии соприкосновения с бойцами армии САР. Не имея возможности вывезти его тело на родину через турецкую границу, земляки похоронили Аль-Такбира в районе города Джандарис, находящегося в 40 километрах северо-западнее Алеппо на территории кантона Африн.

Стоит отметить, что жители западных окраин Алеппо регулярно страдают в результате деятельности радикальных исламистских бандгрупп. На этой неделе в городе из-за ударов из РСЗО джихадистов погибли как минимум 13 гражданских лиц. Снаряды упали, в частности, на месте проведения свадьбы, сообщал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.