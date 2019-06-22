Эксперты рассказали, как заряжать смартфон правильно

Москва, 22 июня. Эксперты рассказали, как извлечь максимум параметров из батареи мобильного устройства, которые заложены в него производителем.

Современные мобильные телефоны содержат множество функций, которые сказываются на автономности устройства. Современные модели смартфонов едва выдерживают и двух суток эксплуатации на одной зарядке, это происходит из-за мощного процессора и большого дисплея. Несмотря на это, часть заряда аккумулятора пользователь теряет самостоятельно из-за неправильной эксплуатации.

Эксперты отмечают, что «тренировка» батареи может помочь извлечь максимум из параметров. Ставьте телефон на зарядку, до его отключения, а хранить его стоит только в заряженном состоянии. Также эксперты опровергают тот факт, что батарея портится от длительного нахождения устройства в процессе зарядки, поэтому пользователи спокойно могут ставить телефон заряжаться на всю ночь, не беспокоясь за аккумулятор. Короткие и частые подзарядки только увеличат расход батареи.

Разряженный аккумулятор нужно полностью зарядить, после чего дать «отдохнуть», а после — снова подключить устройство к зарядке на один час. Если автономность телефона резко падает, скорее всего следует обратиться к настройкам. Об сообщает «INFO».