В День памяти и скорби на Пискаревском кладбище собрались сотни людей. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге проживают 101,6 тыс. ветеранов и блокадников Великой Отечественной войны. Указом президента России от 8 июня 1996 года 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, было объявлено Днем памяти и скорби. В этот день на территории всей страны приспускаются государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.

Лилия Борисовна Яркова в этот день скорбит по своему отцу, который ценою своей жизни прорывал блокадное кольцо Ленинграда. Долгое время считался пропавшим без вести, но дочь все же смогла найти его могилу и место благодаря подольскому центральному военному архиву.

«Самое главное вот для нас, детей войны, погибших, пропавших без вести родителей, почему сейчас сюда пришли, мы отдаем память, конечно, тем, кто выстоял в блокаду, и тем, кто отстоял город и не сдал врагу. Наши сердца всегда скорбят, это не заживающая рана. Наши отцы погибли в Великую Отечественную войну. Мой отец погиб под Любанью. Его 92-я стрелковая дивизия прорывала блокаду Ленинграда», — рассказала заместитель главы РОО «Общество детей войны» Лилия Яркова.

Также на Пискаревском кладбище прошла всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти». Этим утром в Кронштадте со дна Финского залива боевые пловцы подняли грунт и воду, чтобы вместе с землей, собранной со 151 братского захоронения Пискаревского мемориального кладбища, в специальных капсулах, передать все в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

Всего было собрано 9 тысяч 661 капсула с мест захоронения на территории ЗВО, погибших в годы Великой Отечественной войны. В полдень к акции присоединились и другие регионы России.