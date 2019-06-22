Вторая мировая война и Великая Отечественная в Латвии не закончились

К Памятнику освободителям в Риге послы России и Белоруссии в Латвии, ветераны войны и представители различных общественных движений республики 22 июня возложили венки и цветы. В церемонии участвовал и председатель Латвийского антинацистского комитета Алексей Шарипов, который рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей о проявлениях нацизма в республике.

За два дня до 22 июня депутаты Сейма Латвии устроили многим жителям страны своеобразный «подарок», приняв закон, запрещающий ношение советской и нацистской формы в публичных местах. Конечно, речь идет, прежде всего, о Дне Победы, Дне освобождения Риги от фашистских захватчиков 13 октября, Бессмертном полке, в рядах которого нередко идут люди в солдатских пилотках или гимнастерках красноармейцев, разгромивших нацистов. Форму солдат-победителей возвели в ранг запретной и преступной, приравняв к мундирам проигравших войну преступников-нацистов, в рядах которых сражались и предки многих нынешних латвийских законодателей.

Судьбу Памятника освободителям решают те, кто устраивает шествия легионеров СС

В череде событий, которые сейчас в ускоренном темпе происходят в Латвии, — ликвидация остатков русского образования, политические репрессии, одобрение инициативы о сносе Памятника освободителям, — запрет на ношение советской формы и ее приравнивание к нацистской не стали, к сожалению, сюрпризом, отметил Алексей Шарипов.

«Ведь вначале велись просто дискуссии о сносе Памятника освободителям Риги и Латвии, возле которого мы находимся, была даже в свое время попытка подрыва памятника, но на законодательном уровне ничего не происходило. Сейчас, к сожалению, было собрано необходимое количество голосов (10 тысяч, когда общественную инициативу можно передавать в Сейм. — Прим. ФАН), и вопрос о сносе монумента уже передан в комиссию [Сейма]. Комиссия по иностранным делам, которую возглавляет представитель национал-радикальной партии, той самой, которая организует ежегодные шествия легионеров [Waffen SS] 16 марта, не решилась обсуждать этот вопрос открыто и перевела слушания в закрытый режим».

Собеседник ФАН, говоря о 22 июня, напоминает, что в этот тяжелый скорбный день началась Великая Отечественная война, но истоки произошедшего следует искать раньше — когда к власти в Германии в 1933 году пришла национал-социалистическая партия во главе с Адольфом Гитлером.

«В 1935 году, 15 сентября, в Германии были приняты так называемые расовые законы, состоявшие из двух частей: одна часть касалась граждан, а вторая — расовой чистоты, — продолжает антинацист. — И в Латвии происходят схожие события: в начале восстановления Латвийской Республики был принят закон, который разделил население страны на граждан и неграждан. То же самое было и в гитлеровской Германии».

И это приравнивание нацистской символики к советской — законодательный акт, который уравнивает победителей, страну, которая сломала хребет нацизму, с теми же нацистами, указывает Алексей Шарипов. Он подчеркивает, что сделано это вопреки историческим фактам. Ведь благодаря Красной армии население Латвии выжило в этой войне, а ее приравнивают к нацистам, которые хотели уничтожить и население Латвии, и население большей части земного шара, организовали холокост — истребление евреев, русских, белорусов, украинцев, многих других народов.

Попытка реванша

Корреспондент ФАН напомнил собеседнику, что сейчас в Сейме готовятся принять еще один запретительный закон, который уравняет георгиевские ленты с нацистской символикой. И подобное, наверное, не удивительно, потому что многие нынешние латвийские законодатели — потомки тех, кто воевал по другую сторону, кто присягал Гитлеру.

«Мы называем это попыткой реванша, — отмечает Алексей Шарипов. — В 1941–1945 годах нацистам не удалось одержать победу. Население Латвии было в то время разделено. Половина населения (мужчины призывного возраста. — Прим. ФАН) воевала в Красной армии, в составе гвардейского 130-го ордена Суворова латышского стрелкового корпуса. А фундамент современной истории Латвии — это борьба за независимость, но почему-то «борцы за независимость» выступали на стороне гитлеровской Германии (в двух гренадерских дивизиях Waffen SS. — Прим. ФАН). Мы не можем с этим мириться».

Но современная власть в Латвии, как мы видим, даже на законодательном уровне сделала легионеров героями, ведь они считаются ветеранами Второй мировой войны и получают льготы от государства. В отличие от ветеранов Красной армии, которые таких льгот лишены, напоминает собеседник ФАН.

Шарипов также указывает, что на столетие Латвии некоторые люди ходили со свастикой (флаги со свастикой замечены были у памятника Свободы в центре Риги, снимки имеются в распоряжении редакции. — Прим. ФАН) и не понесли никакого наказания, были оправданы в суде. В отличие от Латвийского антинацистского комитета, против которого заведено дело об использовании советской символики на одном из мероприятий.

«То же впредь будет касаться георгиевских ленточек, — продолжает антинацист. — А ведь эта лента и 9 Мая — то, что объединяет русских людей и русскую общину в Латвии, в том числе и монумент освободителям Риги и Латвии. Но все эти символы они [власти] пытаются уничтожить, делают все для этого».

Корреспондент ФАН напомнил, что делается это втайне от русской прессы, насчет которой новоизбранный сотней депутатов Сейма президент Латвии Эгилс Левитс недавно выразился в том смысле, что само существование СМИ на русском языке в стране не совсем нормально. А ведь речь идет о сносе Памятника освободителям.

«Нынешний президент Латвии — автор так называемой преамбулы к Конституции республики (в июне 2014 года. — Прим. ФАН), в которой черным по белому написано, что Латвия — страна латышей. Это же нацизм! — подчеркивает Алексей Шарипов. — Но ближайшие союзники Латвии по Евросоюзу и НАТО не замечают этих вещей. Потому что Латвия служит для них инструментом в борьбе, в том числе и с Россией, для создания таких очагов напряженности на границах с ней, какой существует сейчас на Украине».

Шарипов напоминает, что даже демонтаж и перенос (а не снос) памятника советским воинам-освободителям в Таллине 12 лет назад привел к разгрому русской общины в Эстонии. Поэтому все те, кто выступает против нынешней политики латвийских властей, будут или арестованы, или ассимилированы, или вынуждены покинуть территорию республики. Латвия должна стать унитарной страной с одним языком и с одним народом.

Корреспондент ФАН поинтересовался у собеседника, как он относится к законопроекту министерства обороны России о том, чтобы привлекать к уголовной ответственности тех, кто инициирует снос памятников воинам-освободителям, и применять санкции против этих людей.