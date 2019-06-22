МИД РФ раскритиковал подход США к ядерному планированию

Москва, 22 июня. Соединенные Штаты в подходах к ядерному планированию возвращаются во времена 60-летней давности, когда им казалась допустимой «ограниченная ядерная война». Такое мнение выразил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда «ограниченная ядерная война» между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу», — раскритиковал Кожин.

Он предположил, что речь может идти о желании Вашингтона отказаться от своих обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия.

Ранее в МИД РФ заподозрили США в подготовке масштабных ядерных испытаний. Дипломаты выразили уверенность, что в ближайшее время американские власти объявят о намерении выйти из договора о запрете ядерных испытаний под предлогом нарушений «другими его участниками».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что в США допускают «вольное обращение с понятием стратегической стабильности», которая подразумевает недопустимость возникновения предпосылок к применению ядерного оружия первыми. Как подчеркнул дипломат, некоторые американские военные планировщики все еще находятся в плену иллюзий, распространенных 50—60 лет назад, и думают, что «ядерная война может носить ограниченный характер, а ее эскалация может контролироваться». Рябков назвал такое заблуждение очень опасным.

В интервью Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что Россия в случае, если США прервут мораторий на испытания ядерного оружия, будет вынуждена действовать зеркально.