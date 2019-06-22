Цех лакокрасочных материалов вспыхнул в Екатеринбурге

Екатеринбург, 22 июня. Производственные помещения загорелись в субботу в Екатеринбурге. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

Как сообщает Управление МЧС по Свердловской области, из-за высокой температуры частично обрушилось здание цеха лакокрасочных изделий. Площадь пожара увеличилась до 2,2 тыс. квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовало наличие в цеху легковоспламеняющихся материалов. Что стало причиной возгорания — не уточняется.

«Тушение осуществляется как с земли, так и сверху, с пожарных автолестниц и коленчатых подъемников. В тушении пожара задействован пожарный поезд для обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих веществ», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин распорядился увеличить максимальный штраф для юрлиц за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации до 500 тыс. рублей. При этом должностных лиц за нарушение правил пожарной безопасности будут штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, а граждан страны — до пяти тысяч рублей.