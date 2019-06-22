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Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео

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Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео

Москва, 22 июня. Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Iсe в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.

Номер, исполненный спортсменкой, Загитова будет повторять в новом сезоне в показательных выступлениях. Его поставил хореограф Даниил Глейхенгауз.

Примечательно, что композиция Bad Guy является любимой песней двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, о чем она упоминала в интервью. По словам Глейхенгауза, работа над программой Загитовой началась до беседы Медведевой с журналистами, поэтому это просто случайность.

Выступление олимпийской чемпионки в Японии попало на видео. Ролик, на кадрах которого запечатлена постановка Глейхенгауза, появился в Сети.

Ранее источник Федерального агентства новостей в окружении фигуристок рассказал об отношениях Загитовой и Медведевой. По его словам, спортсменки общаются, между ними есть конкуренция, но сложностей нет. 

Напомним, фигуристка завоевала серебро на чемпионате Европы, стала второй в финале Гран-при в Канаде, а также одержала победу на чемпионате мира в Японии. Тренер Этери Тутберидзе призналась, что золото Загитовой в японской Сайтаме стало самой сложной наградой в ее тренерской карьере. По словам тренера, ей пришлось опять себе доказывать, что она сможет привести подопечную к медали. 

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Автор: Екатерина Кухарева
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