У Вечного огня в Александровском саду прошла «Вахта памяти». ФАН-ТВ

В Александровском саду, у стен Кремля прошла патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь». 22 июня 1941 года нацистская Германия вторглась на территорию СССР. В 04:00 голос Юрия Левитана 78 лет назад сообщил по радио о начале войны. В возложении венков приняли участие рота почетного караула, члены молодежных, общественных организаций, приглашенные гости, ветераны, учащиеся образовательных учреждений и министр правительства Москвы Александр Кибовский.

«Мы должны обязательно об этом напоминать. Этот день — памятная и скорбная дата, не праздник. Чтобы мы помнили, какую цену заплатили за это. Очень важно, чтобы память оставалась как наш национальный архетип, как национальный генетический код, прививка от несправедливости. Запас готовности встать на защиту и пожертвовать собой во имя глобальной идеи. Мы — наследники целых поколений героев, и это нельзя забывать», — отметил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Война нанесла огромный урон и потери каждой семье, это не абстрактное давнее событие. Страну защищали реальные люди, они погибли, и горе коснулось каждой семьи. Со сменой поколений боль притупляется, «Вахта памяти» — это связь времен. Современные ребята, кадеты, курсанты, волонтеры, принявшие участие в акции, продолжают традиции, храня генетическую память о великом подвиге русского народа.

«Мой прадедушка прошел войну, прабабушка, папа служил ни в одной стране. Меня с детства приучали к патриотизму, это очень важный день для меня. Он трагичный, но очень важен для меня и для многих в нашей стране, для всех. Это помнят и вспоминают», — подчеркнула кадет школы 1636 Ксения Климова.