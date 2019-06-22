Боевики усилили надзор в «Эр-Рукбане» из-за утечек об издевательствах США над жителями Сирии

Лидеры бандгрупп, контролирующих «Эр-Рукбан», обеспокоились негативной реакцией международной общественности на деятельность проамериканской администрации лагеря, которая привела к катастрофическому положению беженцев.

Чтобы перекрыть каналы утечки информации о чудовищных условиях проживания людей и преступлениях, совершаемых в лагере исламистами, радикалами было принято решение об ужесточении пропускного режима, передает местный Facebook-канал (@syriabestnews). Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Возглавить это было поручено полевому командиру формирования «Куват Шахид Ахмад Абдо» по имени Абу Ассы. Боевики его банды, известные своей жестокостью к жителям лагеря, неоднократно обвинялись в расправах над пытавшимися добиться справедливости беженцами, а также в похищениях вынужденных переселенцев.

Поводом для новых мер по ужесточению порядка послужили две очередные попытки бегства из лагеря, предпринятые не желающими далее оставаться в нем людьми вопреки запретам так называемой администрации лагеря на прошлой неделе.

В первом случае беглецы были пойманы и возвращены в «Эр-Рукбан», а во втором при задержании один автомобиль был расстрелян из пулеметов преследовавшими бандитами. Двое беженцев при этом получили ранения.

Между тем условия проживания в лагере не соответствуют самым элементарным санитарным нормам. Люди ютятся в ветхих лачугах без воды и электричества. Уборка и вывоз мусора не осуществляется. Из-за этого с каждым днем возрастает риск заражения инфекционными заболеваниями. Оказываемая по линии международных организаций помощь практически полностью попадает в руки боевиков и не доходит до беженцев.

По официальным данным ООН, около 95 процентов населения лагеря желают покинуть его, так как являются заложниками вооруженных группировок. Безусловно, вся полнота ответственности за создавшийся гуманитарный кризис и беззаконие в «Эр-Рукбане» лежит на США, оккупировавших этот район и использующих гуманитарные проблемы беженцев для обоснования своего военного присутствия на юге Сирии.

Однако постепенное движение темы «Эр-Рукбана» в фокус внимания и обеспокоенности мирового сообщества — безусловно, позитивный сдвиг в этой истории. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев считает, что в этом во многом заслуга ряда российских СМИ и экспертов, в том числе ФАН, которые всегда честно освещали реально происходящие в лагере события.

«Мы рассказывали о том, что там на самом деле творится, все последнее время. И наконец теперь, когда из лагеря выходит все больше беженцев, эти сведения начали подтверждаться. Между тем многие мировые издания, прежде всего — западные, наоборот молчали. И это понятно: ведь осуждать антигуманные действия террористов в зоне Ат-Танфа равносильно тому, что осуждать самих американских военных, при попустительстве которых все это происходит, а от США в той или иной степени зависят очень многие СМИ. Поэтому они были вынуждены закрывать глаза на ужасы «Эр-Рукбана», но скоро молчать об этом станет уже невозможно», — уверен наш собеседник.

Он подчеркнул, что необходимо продолжать расследования и собирать факты о происходящих там событиях, поскольку в будущем данные материалы должны стать обширной доказательной базой, подтверждающей многочисленные преступления Вашингтона против человечности в Сирии.