Россия и Африка заключили меморандум о сотрудничестве в железнодорожной отрасли

Москва, 22 июня. Россия и Африка в рамках проходящего в Москве экономического форума заключили меморандум о сотрудничестве в железнодорожной отрасли.

С российской стороны документ подписали «Трансмашхолдинг» и «Российский экспортный центр», с африканской — египетский «Афрэксимбанк». Меморандум предполагает сотрудничество в рамках поставки железнодорожной техники, а также участия в инвестиционных проектах.

«Трансмашхолдинг» заинтересован в тесном сотрудничестве с компаниями Африки — это большой и интересный рынок. Мы оцениваем потенциальный объем заказов в Африке для холдинга в миллиарды долларов», — приводит слова гендиректора холдинга Кирилла Липы пресс-служба предприятия.

Ранее сообщалось, что российская компания «Синара — Транспортные машины» подписала соглашение с «Афрэксимбанком» о поставке железнодорожной техники в страны Африки. Речь, в частности, идет о продаже тепловозов и путевой техники, предназначенной для строительства и ремонта железнодорожных путей. Кроме того, договор дает «Синаре» возможность участвовать в тендерах на поставку маневровых и магистральных тепловозов для Египта и Алжира.