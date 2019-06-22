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Экономика

Россия будет поставлять железнодорожную технику в Африку

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Россия будет поставлять железнодорожную технику в Африку

Москва, 22 июня. Российская компания «Синара — Транспортные машины» подписала соглашение с «Африканским экспортно-импортным банком» (Афрэксимбанк) о поставке железнодорожной техники. Об этом сообщает пресс-служба российского предприятия.

Договор предусматривает поставку в Африку маневровых тепловозов и путевой техники, предназначенной для строительства и ремонта железнодорожных путей.

«В настоящее время реализуются пилотные проекты в Африке, в которых СТМ сможет выступить поставщиком железнодорожной техники, а Афрэксимбанк подтверждает готовность предоставить кредиты потенциальным покупателям», — говорится в сообщении «Синары».

Отметим, что российская компания также может предпринять участие в тендерах на поставку маневровых и магистральных тепловозов для Египта и Алжира.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о большой инвестиционной привлекательности Африки. По его словам, на сегодняшний день темпы экономического роста Африки превышают среднемировые. К 2020 году, как утверждают эксперты, ВВП африканских стран может достигнуть отметки в 2,6 трлн долларов.

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Автор: Антон Соколов
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