Китай объяснил «эффектом Путина» отказ Трампа от удара по Ирану

Пекин, 22 июня. Президент США Дональд Трамп передумал наносить удар по Ирану из-за «эффекта Путина». К такому выводу пришли эксперты китайского информационного портала Sohu.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 20 июня сообщил об уничтожении американского беспилотника Global Hawk в небе над в провинцией Хормозган в районе Персидского залива. Причиной назвали нарушение воздушного пространства Ирана. Произошедшее глава Белого дома посчитал «большой ошибкой» и не исключил, что за этим последует атака США на Иран.

«США провели глупую и самонадеянную операцию», — представляет «ПолитРоссия» перевод статьи китайского издания.

Направив в опасную зону дорогой беспилотник, который оценивается в 140 миллионов долларов, Вашингтон был уверен в собственном технологическом превосходстве. Однако Global Hawk оказался беззащитным против довольно старого зенитно-ракетного комплекса С-300. Обозреватели китайского издания пришли к выводу, что вина за инцидент лежит на США и их «саморазрушительной мощи».

Кроме того, на прошлой неделе в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, следовавший под флагом Панамы. По информации журналистов, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

На борту Front Altair, по информации судовладельца, находились 11 россиян, 11 филиппинцев и грузин. Никто из граждан РФ не пострадал. Соединенные Штаты почти сразу заявили о том, что ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на Иране.

Весь мир стал ожидать решения главы Белого дома об ударе по Тегерану, однако внезапно Трамп отказался от своей затеи. Китайские эксперты уверены, что причиной отказа американского президента от военной операции на Иран стало заявление президента РФ Владимира Путина. Российский лидер подчеркнул, что эскалация конфликта между Вашингтоном и Тегераном может закончиться катастрофой для всего региона. Тех же, кто предпримет попытки подобного рода, по мнению Путина, будут ждать «печальные последствия».

«Судя по всему, именно Путин сумел охладить пыл Вашингтона», – объяснили эксперты китайского СМИ.

Как отметил ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич, угрозы президента США начать войну с Ираном не только не способствуют примирению, но и могут подтолкнуть Тегеран к нарушению взятых на себя обязательств и возобновлению ядерной программы.

При этом независимый журналист и политолог Александр Асафов в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что удар Соединенных Штатов по Ирану в этой ситуации изначально казался маловероятным. По его мнению, эти угрожающие заявления из Белого дома были нужны для информационно-психологического воздействия, но дальше Трамп, скорее всего, идти и не планировал.