В Музее Победы возложили цветы к памятнику фронтовой собаке. ФАН-ТВ

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве прошло возложение цветов к памятнику фронтовой собаке, акция посвящена подвигу кинологов и их боевых напарников в годы Великой Отечественной войны. Участниками стали представители делегации Российской кинологической федерации (РКФ), ДОСААФ России, ветераны, воспитанники Школы юного хендлера РКФ, юнармейцы и другие учащиеся.

«Были недавно игры в Минобороны, 470-я отдельная часть (методико-кинологический центр Вооруженных сил Российской Федерации), и когда понимаешь, что из 13 собак, которых послали закрыть от танков, одну собаку подбили, а 12 оставшихся подбили 12 танков. Когда понимаешь, что собака отдает за тебя жизнь беззаветно. Это очень сложно осознавать. Хорошо бы, чтобы эти вещи помнили. У нас есть школа хендлера, есть юнармейцы. Мы должны это возродить. Все хорошее должно быть о собаках, это единственное существо, которое не может жить без человека и живет ради него. Я получаю много писем, общаюсь с детьми — подрастает смена», — подчеркнул президент РКФ Владимир Голубев.

Воспитанники Школы юного хендлера приняли участие в церемонии в рамках Всероссийской акции «#Четвероногиебойцы».

«Вчера был день кинологии, сегодня я здесь, потому что это торжественное событие и это память собакам, которые служили и погибли на войне» — заметила слушатель Школы юного хендлера Яна Тихонова.

Акция проходит в рамках Дня памяти и скорби, 22 июня 1941 года нацистская Германия вторглась на территорию СССР. Ранее в Александровском саду прошла «Вахта памяти» у мемориала Вечного огня.