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В Луганске возрождается угольная промышленность

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В Луганске возрождается угольная промышленность

Луганск, 22 июня. Еще пять лет назад, когда работа почти всех шахт Донбасса была остановлена из-за обстрелов ВСУ, шансы на их возрождение, по оценке специалистов, были ничтожно малы. Но сегодня одни из самых пострадавших шахт Луганской народной республики «Мащинская» и «Центральная» шахтоуправления «Луганское» возобновляют работу. Съемочная группа Федерального агентства новостей спустилась в шахту «Мащинская», где горняки подошли к завершающему этапу подготовки ввода в эксплуатацию новой лавы.

«Это разгрузочный бункер. Здесь у нас будет происходить разгрузка горной массы, для того чтобы в последующем выдавать ее на поверхность», — пояснил корреспондентам технический директор ГУП ЛНР «Центруголь» Геннадий Дмитров

В Луганске возрождается угольная промышленность

Бригадир проходчиков Василий Коновал рассказал, что его бригада работает в шахте «Никанор-Новая», где недавно была запущена новая лава, теперь их помощь понадобилась в шахте «Мащинская».

По словам специалистов, к добыче угля новая лава будет готова уже в августе. Торжественное открытие планируют сделать ко Дню шахтера. А пока впереди еще очень много работы.

В Луганске возрождается угольная промышленность

Параллельно с работами под землей восстанавливается и наземная инфраструктура угледобывающего предприятия. Шахтоуправление «Луганское» возвращается к жизни и планирует выдать еще не одну тонну угля на-гора.

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Автор: Александра Максимова
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