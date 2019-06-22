В Луганске возрождается угольная промышленность

Луганск, 22 июня. Еще пять лет назад, когда работа почти всех шахт Донбасса была остановлена из-за обстрелов ВСУ, шансы на их возрождение, по оценке специалистов, были ничтожно малы. Но сегодня одни из самых пострадавших шахт Луганской народной республики «Мащинская» и «Центральная» шахтоуправления «Луганское» возобновляют работу. Съемочная группа Федерального агентства новостей спустилась в шахту «Мащинская», где горняки подошли к завершающему этапу подготовки ввода в эксплуатацию новой лавы.

«Это разгрузочный бункер. Здесь у нас будет происходить разгрузка горной массы, для того чтобы в последующем выдавать ее на поверхность», — пояснил корреспондентам технический директор ГУП ЛНР «Центруголь» Геннадий Дмитров.

Бригадир проходчиков Василий Коновал рассказал, что его бригада работает в шахте «Никанор-Новая», где недавно была запущена новая лава, теперь их помощь понадобилась в шахте «Мащинская».

По словам специалистов, к добыче угля новая лава будет готова уже в августе. Торжественное открытие планируют сделать ко Дню шахтера. А пока впереди еще очень много работы.

Параллельно с работами под землей восстанавливается и наземная инфраструктура угледобывающего предприятия. Шахтоуправление «Луганское» возвращается к жизни и планирует выдать еще не одну тонну угля на-гора.