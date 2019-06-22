В Грузии прокомментировали решение РФ о запрете авиасообщения

Тбилиси, 22 июня. Власти Грузии изучают решение России о запрете авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе.

Он подчеркнул, что в настоящее время грузинские власти стараются «получить исчерпывающую информацию об этом решении (запрете полетов. — Прим. ФАН) для серьезного анализа и выводов». Об этом пишет ТАСС.

«После этого последуют более детальные комментарии. Безусловно, наша задача — защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам», — заявил Зураб Абашидзе.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям осуществлять перевозки россиян в Грузию с 8 июля, где накануне начались массовые протестные акции.

К организации беспорядков и провокаций могут быть причастны Соединенные Штаты, уверены многие эксперты. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он ранее заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Также на территории Грузии работают фонд «Свободная Россия», который ведет антироссийскую деятельность и получает финансирование от США, и Агентство США по международному развитию. Кроме того, граждан Грузии к беспорядкам подстрекают жители США и стран ЕС. Таким образом в Сети формируется повестка, выгодная Соединенным Штатам.