Тбилиси, 22 июня. Грузинские радикалы напали на съемочную группу российского телеканала «Россия 24», которая готовила репортаж в Тбилиси.

Сперва хулиганы начали выкрикивать националистические лозунги, а потом попытались избить корреспондента, когда тот брал интервью у хозяйки местного турагентства. На помощь журналистам пришел муж женщины, который помог прогнать агрессивно настроенных молодых людей, сообщает сайт «Вести.ru».

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией с 8 июля. В субботу все российские туроператоры заявили о готовности прекратить продажу путевок в Грузию.

Это произошло после того, как грузинская оппозиция устроила массовые беспорядки в Тбилиси и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну. Примечательно, что очень скоро антироссийские заявления бунтующей оппозиции сменились требованиями внутриполитического характера. Организаторы протестов поставили ультиматум правительству: они обещали продолжить волнения, если в течение трех часов глава МВД Грузии не подаст в отставку.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что последние события в Грузии ставят крест на планах Москвы по отмене виз.

По некоторым данным, к организации беспорядков в Тбилиси причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Отметим также, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. Кроме того, за беспорядками может стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что граждане США и стран ЕС активно подстрекают грузин к волнениям в соцсетях и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.