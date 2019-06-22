Беглов рассказал «ВКонтакте» о результатах работы за неделю

Санкт-Петербург, 22 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поделился в социальной сети «ВКонтакте» результатами работы правительства за прошедшую неделю.

Почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны Беглов проверил, как исполняются работы на Пискаревском кладбище. Главная задача — благоустройство индивидуальных захоронений, всего их насчитывается шесть тысяч. 80% — готовность первого участка, полностью работы обещают закончить осенью.

Вместе с инспекцией губернатор выезжал на ремонт Новгородской улицы. Была проведена проверка графика работы, а также было заявлено, что теперь правительство проверяет не только сам факт ремонта дорог, а будет изучаться качество работы совместно с экспертами из лаборатории.

«За дороги я буду спрашивать жестко», — заявил Беглов.

Кроме дорог был проверен ход строительства на продолжении проспекта Ветеранов. Там собираются провести магистраль, в том числе с общественным транспортом, сроки назначены до 20 декабря 2019 года.

«Им устроили какой-то остров внутри города без нормального транспортного сообщения!» — написал Беглов.

Также Беглов заявил, что петербуржцы, которые жили в блокадном Ленинграде хотя бы один день получат специальную поддержку.