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Беглов рассказал «ВКонтакте» о результатах работы за неделю

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Беглов рассказал «ВКонтакте» о результатах работы за неделю

Санкт-Петербург, 22 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поделился в социальной сети «ВКонтакте» результатами работы правительства за прошедшую неделю.  

Почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны Беглов проверил, как исполняются работы на Пискаревском кладбище. Главная задача — благоустройство индивидуальных захоронений, всего их насчитывается шесть тысяч. 80%  — готовность первого участка, полностью работы обещают закончить осенью.

Вместе с инспекцией губернатор выезжал на ремонт Новгородской улицы. Была проведена проверка графика работы, а также было заявлено, что теперь правительство проверяет не только сам факт ремонта дорог, а будет изучаться качество работы совместно с экспертами из лаборатории.

«За дороги я буду спрашивать жестко»,  — заявил Беглов.

Кроме дорог был проверен ход строительства на продолжении проспекта Ветеранов. Там собираются провести магистраль, в том числе с общественным транспортом, сроки назначены до 20 декабря 2019 года.

«Им устроили какой-то остров внутри города без нормального транспортного сообщения!»  — написал Беглов.

Также Беглов заявил, что петербуржцы, которые жили в блокадном Ленинграде хотя бы один день получат специальную поддержку.

 

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Автор: Сергей Петров
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