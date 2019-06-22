Кравец намерена сделать из дочери Началовой настоящую леди
Москва, 22 июня. Российская светская львица Алена Кравец заявила, что готова взять на воспитание дочь покойной певицы Юлии Началовой.
Кравец рассказала, что дружила с исполнительницей и узнала о ее кончине, когда записывала песню, которую, в конечном счете, посвятила Началовой.
Светская львица, начитавшись, что родные Началовой не могут решить, с кем жить девочке-подростку, заявила о готовности приглашать ребенка к себе домой и обучать женским премудростям. По ее словам, она могла быть сделать из дочери покойной подруги настоящую леди.
«Двери моего дома открыты для Верочки! Могу обучить ее хорошим манерам, этикету, ввести в светский круг, помочь с реализацией творческого потенциала, снимать в своих клипах», — приводят «Дни.ру» слова модели.
Кравец напомнила, что сама является матерью. По ее мнению, ее дочь, которая чуть младше Веры, могла бы подружиться с девочкой.
Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта. Ей было 38 лет. Артистку госпитализировали в начале марта, врачи до последних минут боролись за ее жизнь. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.
После смерти популярной певицы ее дочь переехала жить к бабушке с дедушкой, однако впоследствии стало известно, что она будет воспитываться в новой семье отца. По словам экс-супруга Началовой Евгения Алдонина, он принял решение взять опекунство над Верой, чтобы рядом с ней всегда находились любящие люди.