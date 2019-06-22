В храмах всех конфессий прошли молебны за солдат Великой Отечественной войны. ФАН-ТВ

Акция «Свеча памяти» традиционно проходит в столице вот уже 11-й раз. За время существования акции менялся формат ее проведения: вырос от панихиды до серии памятных событий. На сегодняшний день участники в память о солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны, посещают православный храм, мечеть и синагогу.

«Мы неслучайно выбрали Елоховский собор как храм, где зажигается первая главная свеча, потому что он очень символичен. Елоховский собор подлежал закрытию, и стоял вопрос о сносе этого храма. И страшное известие о том, что началась Великая Отечественная война, пришло именно в день последней службы, когда в Елоховском соборе проходило последнее богослужение. И тогда страна узнала страшную весть о том, что вероломно, без объявления войны на нас напала фашистская Германия. И с того дня в храме постоянно велись служения за победу», — рассказала депутат ГД Ирина Яровая.

Панихиду провел епископ Клинский Стефан. Участники зажгли 60 свечей — по количеству городов-героев и городов воинской славы.

«Мы дети, внуки и правнуки воинов-победителей. Но мы в этот день и каждый день своей жизни в своих молитвах должны молить Господа не только о наших предках, но и обо всех тех, кто умер во время войны молодым, не оставив семьи. Потому что спасение их в том числе и в наших молитвах», — подчеркнул депутат ГД Сергей Железняк.

По солдатам, которые исповедовали ислам, в Московской соборной мечети Марат хазрат Алимов прочитал молитвы. Организаторы акции отмечают важность того, что накануне Дня памяти и скорби молитвы звучат в честь погибших, которые исповедовали различные веры. Так, главная мечеть столицы стала второй точкой «Свечи памяти» после православного храма. После — синагога на Поклонной горе. Там рассказали о тех преследованиях, которые испытывали евреи в годы войны, и о роли Красной армии в освобождении и сохранении этого народа. Суммарно в советских республиках погибли свыше трех миллионов евреев.