Медведев заявил о высокой инвестиционной привлекательности Африки

Москва, 22 июня. Африканские страны, которые в последние годы демонстрируют уверенный экономический рост, становятся все более привлекательными для инвесторов. Об этом в субботу заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на конференции «Россия — Африка».

По его словам, на сегодняшний день темпы экономического роста Африки превышают среднемировые. К 2020 году, как утверждают эксперты, ВВП африканских стран может достигнуть отметки в 2,6 трлн долларов.

«Все это уже сделало Африку привлекательной для инвестиций, причем не только в добывающих отраслях… но и, что особенно важно, в высоких технологиях, в телекоммуникациях», — отметил Медведев.

Глава правительства также добавил, что перед Россией и Африкой стоят схожие задачи. В обоих случаях речь идет о странах с огромными запасами природных ресурсов, поэтому ключ к успеху лежит в грамотном использовании внутренних ресурсов и взаимодействии друг с другом.

Напомним, что ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил направлять российских специалистов в Африку для обмена опытом, как это было во времена СССР. Он уверен, что Россия может помочь Черному континенту в таких сферах, как ядерная, гидро- и тепловая энергетика, а также строительство железных дорог. Шувалов подчеркнул, что подобное сотрудничество будет взаимовыгодным не только для Африки и России, но и для остальных государств ЕАЭС.