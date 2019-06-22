ФАН разъясняет: «Дождь» подстрекает россиян ездить в опасную Грузию

Либеральный телеканал «Дождь», публикуя новости о том, как после запрета на полеты в Грузию добраться до республики, явно не заботится о безопасности россиян.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому введен запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Такое решение российский лидер принял, чтобы защитить соотечественников от насильственных действий на территории Грузии. Перелеты перестанут осуществляться с 8 июля.

Судя по всему, «Дождю», деятельность которого носит антироссийский характер, безразлична судьба граждан России — СМИ подстрекает россиян ездить в республику, где сейчас активно проходят протестные акции. Издание подробно рассказало своим читателям, как теперь можно добраться россиянам до потенциально опасных грузинских городов. «Дождь», ссылаясь на департамент туризма Грузии, утверждает, что в республике, где пару дней назад прошли кровопролитные акции протеста, якобы безопасно.

Но может ли быть спокойно в стране, где проходят беспорядки и гибнут люди? Ответ напрашивается сам собой — не может. Очевидно, грузинская сторона не может обеспечить законность и правопорядок в своей стране.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Тбилиси должен гарантировать, что безопасность россиян будет обеспечена. Но, как видно, нынешнее грузинское руководство не может обещать выполнить это обязательство.

Стоить напомнить, что в 2008 году Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией в связи «с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона». Уже более десяти лет в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический и технический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии в РФ — секция интересов Грузии.

Напомним, беспорядки в Грузии начались в четверг после того, как депутат Государственной думы России открыл сессию Международной ассамблеи православия.

По некоторым данным, в протестных акциях Тбилиси замешана не только оппозиция, но и США. Это подтверждает заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее сказал: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который считается антироссийским. За беспорядками в Тбилиси может также стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что американцы и граждане Евросоюза в социальных сетях активно подстрекают грузин к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.