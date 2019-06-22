Клинцевич объяснил, к чему приведут угрозы Трампа против Ирана

Москва, 22 июня. Угрозы президента США Дональда Трампа начать войну с Ираном не только не способствуют примирению, но могут подтолкнуть Тегеран к нарушению взятых на себя обязательств и возобновлению ядерной программы.Такое мнение высказал в субботу член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его словам, антииранская риторика хозяина Белого дома намного жестче всего того, что он говорил в отношении Северной Кореи даже во времена наиболее острого противостояния между Вашингтоном и Пхеньяном. Причина этого кроется в том, что у Ирана, в отличие от КНДР, есть ядерное оружие.

«Очень опасаюсь, что теперь Тегеран может отбросить свои международные обязательства, возобновив работу, причем ускоренными темпами, над своей ядерной программой. Более того: нельзя исключить, что действия США подтолкнут к подобным шагам и другие страны», — пишет Клинцевич в Facebook.

Таким образом, считает сенатор, Соединенные Штаты могут окончательно подорвать режим ядерного нераспространения, который является одним из ключевых элементов глобальной системы безопасности.

Напомним, что накануне министерство обороны США заявило, что иранские военные сбили американский беспилотник-разведчик RQ-4 в 34 км от границы исламской республики. Тегеран в свою очередь утверждает, что сбил дрон, поскольку тот вторгся в воздушное пространство страны. Более того, по словам командующего ВВС Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хаджизаде, иранские военные не стали сбивать летевший рядом американский патрульный самолет P8, поскольку на борту находились люди.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон был готов нанести три удара с беспилотника по Ирану, однако глава государства отменил этот приказ за 10 минут до вылета БПЛА.

Отметим, что Трамп взял курс на конфронтацию с Ираном, как только вступил в должность президента. Он сразу же распорядился выйти из иранской ядерной сделки, которая была результатом многолетней дипломатической работы с участием шести стран, и вновь ввел санкции против Тегерана.

Очередной виток конфликта произошел 13 июня, когда в Оманском заливе загорелись два танкера. США обвинили в инциденте иранский Корпус стражей исламской революции. Иран же все обвинения отрицает. Германия изучила видео, предоставленное Пентагоном с места происшествия, однако не нашла в нем никаких доказательств вины Ирана.