Поклонников восхитил архивный снимок с 16-летней Высоцкой

Москва, 22 июня. Российская актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая показала поклонникам архивный снимок, на котором запечатлена в 16 лет с гитарой в руках.

Публикация появилась на странице артистки в социальной сети Instagram. В подписи к фотографии Высоцкая рассказала, что снимок был сделан в Баку.

Согласно хэштегам, которые оставила актриса, она готовится к премьере театральной постановки «Сцены из супружеской жизни», которая пройдет во МХАТ имени Горького субботним вечером.

«Щас спою! Вернее сыграю! Не на гитаре», — написала Высоцкая.

Поклонников архивный снимок с 16-летней Высоцкой привел в восторг. Они обратили внимание на красоту актрисы и поблагодарили за ее творческую деятельность.

«Юля, вы красавица!!!» — восхитилась milaia5428.

Стоит отметить, что в новом спектакле Высоцкая выйдет на сцену вместе со знаменитым актером Александром Домогаровым. Постановку, созданную по киносценарию Ингмара Бергмана, летом прошлого года показали в Неаполе, теперь она будет представлена столичной публике.

Напомним, в начале июня артистка отдыхала на берегу Атлантического океана. В социальных сетях она решила порадовать своих поклонников и рассказать о путешествии. Высоцкая опубликовала в Instagram откровенную фотографию в купальнике на фоне океана.

Поклонники восхитились ее стройной фигурой и отметили, что Высоцкая в 45 лет очень хорошо выглядит. Именно спорт, по ее словам, позволяет держать себя в форме и пребывать всегда в хорошем настроении.