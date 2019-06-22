Кадыров объяснил протесты в Грузии влиянием подогреваемых Западом сил

Москва, 22 июня. Власти Грузии должны понять, что у страны нет соседа ближе, чем Россия. Соответствующее заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров прокомментировал массовые протесты в Грузии, отметив, что с большой тревогой следит за происходящим в Тбилиси​​​. По его словам, грузинский и российский народы связывают вековые узы дружбы.

«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России по неофициальным данным почти миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства», — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие.

«Пора властям Грузии понять, что нет у нее ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия», — отметил Кадыров.

Он уверен, что грузинских «политиканов» против России настроили подогреваемые Западом силы.

Напомним, накануне в Грузии начались массовые протестные акции. Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям осуществлять перевозки россиян в Грузию.

По мнению экспертов, именно США стоят за провокациями в стране: на территории Грузии работают фонд «Свободная Россия», который ведет антироссийскую деятельность и получает финансирование от Вашингтона, и Агентство США по международному развитию. Также о причастности США к организации провокаций и беспорядков в Грузии свидетельствуют слова старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, граждане Соединенных Штатов и стран ЕС поддерживают местных жителей в «борьбе» с Россией и подстрекают их к провокациям и протестам, тем самым формируя выгодный для Вашингтона информационный фон.