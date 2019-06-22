За сутки в Сирию вернулись более 1,7 тыс. беженцев

Москва, 22 июня. За минувшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику вернулось более 1,7 тыс. беженцев, согласно данным информационного бюллетеня Российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

За сутки в Сирию с территории Ливана и Иордании вернулись 1743 человека: из Ливана — 417 человек (женщин — 125, детей 213), из Иордании — 1326 человек (женщин 398, детей — 213). Также сообщается, что с 18 июня 2018 года 271 698 человек вернулись в Сирию с территории сопредельных государств. В места постоянного проживания на территории страны вернулись семь граждан. Всего с 30 сентября 2015 года в САР вернулось 500978 человек.

Известно, что инженерные подразделения Сирии разминировали 1,7 гектара территории в Даръа и Дамаске. И были уничтожены 32 взрывоопасных предмета.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии начался еще в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ1 («Исламское государство»1, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны ведутся зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.