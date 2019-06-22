Российские туроператоры заявили о прекращении продажи путевок в Грузию

Москва, 22 июня. Все российские туроператоры заявили о готовности прекратить продажу путевок в Грузию. Об этом в субботу заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Ростуризм рекомендовал всем туроператорам воздержаться от продаж туров на территорию Грузии. В ближайшее время соответствующая информациям появится или уже появилась на сайтах всех туроператоров, которые работают на грузинском направлении», — пояснила она, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

По информации Ростуризма, на сегодняшний день в Грузии находятся 1500 туристов. Ведомство напоминает, что в связи с временным запретом на авиаперелеты в эту страну отдыхающие имеют право расторгнуть договор с туроператором или изменить его условия. При расторжении туристу возвращается вся сумма, если он не успел вылететь в Грузию, или частично, если он уже провел за границей какое-то время.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией с 8 июля. Это произошло после того, как грузинская оппозиция устроила массовые беспорядки в Тбилиси и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну. Примечательно, что очень скоро антироссийские заявления бунтующей оппозиции сменились требованиями внутриполитического характера. Организаторы протестов поставили ультиматум правительству: они обещали продолжить волнения, если в течение трех часов глава МВД Грузии не подаст в отставку.

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин выразил уверенность, что за беспорядками в Тбилиси стоит Госдепартамент США. По его словам, Вашингтону важно было «щелкнуть» Грузию, дать ей толчок для того, чтобы она в дальнейшем самостоятельно развивала конфронтацию с Россией.