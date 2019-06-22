Опубликовано последнее интервью актрисы Людмилы Ивановой

Москва, 22 июня. Актрисе Людмиле Ивановой, которая сыграла Шурочку в кинокартине «Служебный роман», 22 июня 2019 года могло исполниться 86 лет. В одном из последних интервью она рассказала о самых интересных моментах своей жизни и об отношениях с коллегами.

Людмила Иванова ушла из жизни 7 октября 2016 года. За несколько месяцев до своей кончины она дала интервью «СтарХиту» и рассказала о жизни на сцене и вне ее.

Актриса отметила, что с худруком театра Галиной Волчек их связывают не только рабочие отношения, но и теплая дружба. Последний раз они виделись на творческом вечере «Современника».

«Галя была лидером на курсе. Мы называли ее барометр — она остро чувствовала правду и ложь. Я очень рада, что много лет назад она запретила мне курить: «Мила, не вздумай даже начинать! Не бросишь никогда!» — вспоминала Людмила Иванова.

Актриса рассказала, что хорошие отношения у нее сложились с Валентином Гафтом, Сергеем Гармашем и Еленой Яковлевой.

По словам Людмилы Ивановой, она с мужем вырастила двух сыновей, пережила смерть супруга и сына. Актриса поделилась, что помогала внукам, которые не пошли по актерской стезе.

«Трифону 18 лет, учится на архитектора. С утра до ночи что-то чертит, скрипя зубами. Он парень творческий. Мы с ним о литературе и моих проектах беседуем. А внучка Лиза – финансист, уже работает», — вспоминала актриса.

Людмила Иванова родилась 22 июня 1933 года в Москве. Она известна по многочисленным ролям в кино, одна из самых известных — Шурочка в фильме «Служебный роман».