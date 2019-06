Инсайдер сообщил о планах Samsung оснастить смартфон Galaxy A90 модемом 5G

Сеул, 22 июня. Южнокорейская корпорация Samsung планирует выпустить два новых смартфона в рамках линейки Galaxy R — один получит поддержку 5G, а второй оснастят мощной камерой. Об этом сообщил инсайдер Стив МакФлай (OnLeaks).

По его словам, первым гаджетом в линейке станет аппарат, который многие уже называют Galaxy A90. Именно он, по инсайдерской информации, может получить модем 5G.

Предполагается, что новинку оснастят процессором Snapdragon 700 или Snapdragon 855. Поэтому эксперты IXBT считают, что аппарат едва ли будет дешевым.

OnLeaks уточнил, что второй гаджет будет отличаться мощной камерой, разрешение одного из модулей может составить 64 мегапикселя. Предположение инсайдера основано на утечках, согласно которым максимальное разрешение у датчика основной камеры в так называемом Galaxy A90 составит 32 мегапикселя.

По его словам, обе новинки будут обладать «огромными дисплеями» и тройными камерами.

So. What many are calling #GalaxyA90 (SM-A90X) will very likely be launched as the new #GalaxyR series.



- Two models already in the pipeline.

- Both have huge display and triple camera.

- At least one of them comes with 5G support and the other with a very unique camera feature. pic.twitter.com/oJMnzJSYG1