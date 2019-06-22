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Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

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Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Москва, 22 июня. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев продолжает проходить ежемесячную терапию из-за опухоли головного мозга. Об этом он заявил в эфире телеканала ТВЦ.

Валуев сообщил, что ему пришлось лечь на операционный стол, поскольку «заболевание смертельное».

«Оттягивать проблему — значит ухудшать ситуацию. Но не могу сказать, что ложился на операционный стол как герой», — добавил он. 

Валуев сообщил, что делал операцию дважды: в Германии и России. По словам 45-летнего бывшего профессионального спортсмена, российский врач также, как и немецкий, не смог до конца убрать опухоль из-за того, что рядом с ней проходили важные сосуды. 

Теперь Валуеву необходимо каждый месяц проходить терапию, отметил «Царьград». 

«Сейчас мне необходимо ежемесячно проходить терапию», — добавил он. 

Валуев ушел из большого спорта в 2010 году. Спустя три года стало известно, что опухоль в мозгу стала причиной завершения его спортивной карьеры. Тогда боксер признался, что доброкачественное образование угрожало его жизни. 

Валуев дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Он провел 52 поединка, в которых одержал 50 побед, из них 34 нокаутом. Всего за свою профессиональную карьеру боец потерпел два поражения.

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Автор: Данила Копп
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