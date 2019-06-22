Слухи об инциденте с пьяным Пенкиным во «Внуково» оказались фейком

Москва, 22 июня. Известный советский и российский певец Сергей Пенкин опроверг слухи о том, что сотрудники авиакомпании Utair отказались пускать его на борт самолета во «Внуково» из-за нетрезвого состояния.

В разговоре с Федеральным агентством новостей артист рассказал, что его рейс Москва — Минеральные воды задерживали три раза, поэтому он покинул аэропорт, устав ждать вылета. По словам корреспондента ФАН, голос у певца был трезвым. Источник агентства в МВД также заявил об отсутствии данных об инциденте.

Ранее СМИ сообщили о том, что Сергея Пенкина не пустили в самолет во «Внуково». Певец якобы провел время в баре, пока ожидал свой задержанный рейс, а когда объявили посадку, сотрудники авиакомпании отказались пропускать выпившего пассажира, опасаясь проблем на борту.

Отметим, что это уже не первый фейк о Пенкине, который впоследствии опровергается. В прошлом году в прессе появилась информация о том, что известного певца ограбили в Москве, пока он спал на лавочке. СМИ писали, что злоумышленники украли у артиста часы, кольцо, золотую цепочку, деньги и iPhone X. Сам же Пенкин назвал эти сообщения «бредом».

Пенкин известен широким диапазоном голоса, который способен охватывать четыре октавы. В его репертуар входят народные песни, романсы и западные шлягеры.