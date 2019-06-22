Пользователей Сети неприятно поразила «сухость» принца Гарри и Меган Маркл

Лондон, 22 июня. Поклонники британской королевской семьи начали бурно обсуждать в соцсети «сухость» принца Гарри и герцогини Сассекской Меган, которые достаточно официально и без особой теплоты поздравили принца Уильяма с днем рождения.

«С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям», — написали Гарри и Меган, при этом не добавив ни одного теплого пожелания.

Многие пользователи Сети решили, что это свидетельствует о натянутых отношениях между двумя братьями. Поклонники королевской семьи заметили, что неделю назад супруги очень трогательно поздравили с днем рождения принца Филиппа.

«С днем рождения, дедушка! Желаем тебе самого счастливого дня — твоего 98-летия!» — написал принц Гарри.

А его супруга Меган пожелала принцу Филиппу счастья и заметила, то он «делает королеву такой счастливой».

Напомним, ранее британские таблоиды взволновал инцидент, который произошел на балконе Букингемского дворца, где королевское семейство приветствовало Елизавету и собравшуюся публику.

Позже в Сети был опубликован ролик, на кадрах которого видно, что Меган стоит позади принца Эндрю и впереди принца Гарри. В какой-то момент он отвернулся от супруги, чтобы переброситься с кем-то парой фраз, Меган, решив подключиться к беседе, повернулась к публике спиной. Именно тогда Гарри что-то сказал ей явно приказным тоном. Специалист по чтению по губам расшифровал его слова.