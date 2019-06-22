Кузнецова взяла на контроль ситуацию с найденными в квартире в Москве детьми

Москва, 22 июня. Ситуацию с детьми, найденными правоохранительными органами в квартире на северо-востоке Москвы в антисанитарных условиях, взяла на контроль уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Следственный комитет РФ ранее заявил о намерении проверить информацию СМИ о двух девочках, которых обнаружили на северо-востоке столицы в условиях, непригодных для проживания. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович затем сообщил, что детей поместили в лечебное заведение, им помогают психологи.

Кузнецова рассказала, что аппарат детского омбудсмена находится на связи с больницей, куда привезли детей. Девочки, по словам медиков, чувствуют себя хорошо, общаются с персоналом и рисуют.

«Внешне не выявлены признаки каких-либо заболеваний, сейчас проводится обследование», — подчеркнула она.

По информации детского омбудсмена, детям 7 и 8 лет, ранее они не посещали образовательные учреждения. Следственные органы Москвы организовали доследственную проверку, они установят все обстоятельства произошедшего.

Бунимович также уточнял в разговоре с РИА Новости, что семья находилась на контроле у органов опеки. При этом родители агрессивно реагировали на визиты работников соцзащиты.

Ранее Кузнецова заявила о необходимости усовершенствовать законодательство в сфере соцподдержки детей-сирот. По ее словам, не следует доводить ситуацию до того момента, когда ребята попадают в безвыходное положение. Кузнецова подчеркнула, что социальные службы должны постоянно осуществлять их постинтернатное сопровождение.

Кроме того, детский омбудсмен предложила депутатам Госдумы и сенаторам Совфеда создать специальную комиссию, которая будет заниматься решения данных вопросов.