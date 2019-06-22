«Аэрофлот» возвращает россиян из Грузии. События дня. ФАН-ТВ

«Аэрофлот» отменил «грузинские рейсы» Боржоми пить еще не поздно, но времени уж точно в обрез. «Аэрофлот» объявил о полном прекращении полетов в Грузию с 8 июля. Сейчас авиакомпания, выполнявшая в неделю по 14 рейсов от и до Тбилиси, начинает пока не спасательную операцию, но очень близкую к эвакуации — прежде всего российских туристов. Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о временном прекращении полетов в южную республику. Теперь наши сограждане, временно находящиеся в Грузии, вернутся обратно. Такие меры приняты из-за протестов в Тбилиси, в центре которых невольно оказался депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. По приглашению грузинской стороны он участвовал здесь в Международной ассамблее православия. Но оппозиция резко возмутилась, когда Гаврилов, в общем-то, тоже по инициативе организаторов, сел на место спикера грузинского парламента. Активисты, замеченные с флагами Соединенных Штатов, начали штурм здания. И примечательно, что к антироссийским протестам, за которыми, вполне возможно, стоит Агентство США по международному развитию, призывают и западные соцсети. Но все это может обернуться трагично: число пострадавших в беспорядках уже составило более 200 человек.

НАТО оценила шансы на войну с РФ Антироссийскую повестку дня сегодня соблюдает не только Грузия, но и НАТО. Североатлантический альянс оценил вероятность военного конфликта с нашей страной — как оказалось, она есть, правда, достаточно низкая. Вместе с этим НАТО отмечает, что в Прибалтику необходимо направить еще больше американских военных, и все это лишь с целью сдерживания России. И, судя по всему, речь идет об очередной мнимой угрозе. Увы, диалог России и НАТО сейчас полностью прекращен — как по военной, так и гражданской линиям. И предпосылок к улучшению пока что не предвидится.

«Россия — Африка» Тем временем Россия уже, судя по всему, ищет новые пути международного сотрудничества. В Москве, где проходит экономический форум «Россия — Африка», заключены соглашения о партнерстве Росконгресса и Афрэксимбанка — они затронули информационно-финансовую отрасль, туризм и культуру. В рамках форума прошли встречи и семинары с участием почти 1,5 тыс. делегатов. Стороны обсудили многостороннее сотрудничество в образовании, медицине, технологии и торговле. Согласно прогнозам, объем товарооборота между Россией и Африкой в ближайшие три года увеличится вдвое.