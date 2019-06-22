Стала известна возможная зарплата Глушакова в «Сочи»

Москва, 22 июня. По информации Федерального агентства новостей, в случае, если полузащитник Денис Глушаков пополнит новичка РПЛ «Сочи», его зарплата составит не более 1 млн рублей в месяц.

Таким образом, годовой доход игрока по сравнению с окладом в «Спартаке» сократится почти в 17 раз. Отмечается, что футболист хочет двухлетнее соглашение и значительный бонус. В клубе рассматривают вариант с годичным контрактном.

Глушаков выступает за «Спартак» с лета 2013 года. До этого он выступал за «Локомотив». В 2016 году он стал капитаном команды. Всего на его счету 173 матча, 23 гола и 10 результативных передач в составе красно-белых. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах и забил 4 мяча. В сезоне 2015/16 он стал чемпионом России.

Осенью прошлого года Глушаков вступил в открытый конфликт с тогдашним главным тренером команды Массимо Каррерой. Футболист был временно переведен в молодежный состав, а специалист — уволен. После этого отношения игрока и болельщиков красно-белых обострились. Фанаты неоднократно устраивали Глушакову обструкции. По окончании сезона «Спартак» расторг соглашение с футболистом, который стал свободным агентом. Сообщается, что игроком также интересуется «Ростов» и тульский «Арсенал».