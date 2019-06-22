Армия Сирии направила подкрепление из Латакии в Хаму в преддверии новой операции

Четвертая бронетанковая дивизия Сирийской арабской армии (САА), включая основную часть ее элитной 42-й бригады, была передислоцирована в район Кафр-Набуды на северо-запад провинции Хама, сообщает портал Al Masdar News со ссылкой на военного источника в командовании войск САР. О причинах данного шага — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Данное подразделение, по сведениям ливанского информагентства, примет участие в грядущем новом наступлении правительственных сил, направленном на зачистку восточного фланга Кафр-Набуды, который регулярно подвергается обстрелам и нападениям террористов. «Хайят Тахрир аш-Шам» и другие группировки по-прежнему удерживают стратегические высоты в этой местности, в частности — холм Таль-Сахр.

Данный район на границе Хамы и Идлиба остается самым напряженным участком фронта на северо-западе САР. Близлежащие населенные пункты до сих пор систематически оказываются под огнем джихадистов, несмотря на действие режима тишины.

Именно поэтому командование САА решило переключить основное внимание на эту область к северо-западу от Хамы. Отмечается, что одной из задач грядущей операции является, в частности, установление полного контроля над стратегической трассой между городами Мхарде и Скальбия, которые чаще всего оказываются под прицелом «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и аффилированных с ней бандгрупп.

В прошлом месяце при помощи ВКС РФ войска САР смогли существенно продвинуться на этом направлении. Помимо Кафр-Набуды был освобожден также другой ключевой город — Калаат Аль-Мадик. Под контроль официального Дамаска вернулись и ряд других населенных пунктов в их предместьях, в том числе уже и на территории самой провинции Идлиб.

Ранее бойцы 4-й бронетанковой дивизии САА дислоцировались в окрестностях оккупированного города Кабана, вдоль окраины которого пролегает линия соприкосновения с бандформированиями «Исламской партии Туркестана» (деятельность запрещена в РФ). В этой горной местности на северо-востоке Латакии тоже отмечается нестабильная обстановка, однако значительно менее напряженная, нежели в соседней Хаме.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин убежден, что, учитывая категорическую негативную позицию радикалов-исламистов в отношении перемирия, армия САР вполне вправе продолжить наступление на самом горячем и опасном на данный момент участке фронта в Сирии. Свою уверенность он выразил в комментарии для ФАН.

«События развиваются закономерно — после очередных попыток прорыва и ударов боевиков такая реакция САА вполне понятна, и ее стоило ожидать. Кроме Дамаска и Москвы, порядок в Идлибе вряд ли кто-то сможет навести, и, похоже, это никому больше и не надо. Соответственно, проводится переброска лучших подразделений и техники в те районы, откуда будут начинаться первые шаги в рамках новой операции против террористов. Правительственные силы, безусловно, готовы к решительным действиям на этом направлении», — подчеркнул наш собеседник.

Он признался, что сомневается в возможностях Турции позитивно повлиять на ход урегулирования в Идлибе. Соответственно, сирийская армия должна продолжать локальные спецоперации в самых напряженных районах, где действуют наиболее непримиримые бандгруппы, пока продолжается поиск глобального дипломатического решения проблемы.

«Думаю, в ближайшее время, действительно, следует ожидать начала новых наступательных действий войск САР в Хаме, но и с другой стороны — и ожесточенного сопротивления террористических элементов. Однако такие меры необходимы для того, чтобы наконец целиком зачистить все территории арабской республики от боевиков крайне радикальных исламистских группировок, запрещенных не только в Сирии, но и во многих других странах, и в том числе на уровне ООН. Именно такой является «Джебхат ан-Нусра», о которой Запад почему-то всегда забывает в разговорах об Идлибе», — закончил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.