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В Крыму опровергли сообщения украинских СМИ о пустеющих пляжах

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В Крыму опровергли сообщения украинских СМИ о пустеющих пляжах

Симферополь, 22 июня. Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк подтвердил увеличение туристического потока с Украины.

Ранее региональное погрануправление ФСБ России сообщило, что турпоток с Украины в Крым увеличился. Местные пограничники регистрируют 11 тысяч лиц и до полутора тысяч машин в сутки.

«Действительно, увеличение есть, и это понятно. На Украине знают, что в Крыму безопасно и спокойно, никаких политических претензий украинцам никто не высказывает», — сказал крымский чиновник в беседе с Nation News.

Он также прокомментировал сообщение украинских СМИ, которые заявили о якобы пустеющих на полуострове пляжах. Черняк констатировал: «С наступлением июня я не вижу пустых пляжей».

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма добавил, что информационную базу данных также обновили, многие турфирмы выстроили логистику и доставляют людей прямо на полуостров.  

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Автор: Данила Копп
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