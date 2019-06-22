Пролетающий мимо испанского авианосца Су-24 попал на видео

Москва, 22 июня. В Сети появилось видео пролета российского бомбардировщика Су-24 рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I в Балтийском море.

На кадрах, снятых с палубы корабля, видно, как самолет пролетает возле авианосца — на низкой высоте и с небольшой скоростью. Как сообщает испанский телеканал Antena 3, обнародовавший видео, радары Juan Сarlos I, засекли Су-24 на подлете, однако экипаж принял решение не предпринимать никаких мер, поскольку не счел маневры самолета опасными.

Напомним, что инцидент произошел во время учений НАТО Baltops-2019 (Baltic Operations), которые проводились в Балтийском море с 9 по 21 июня. В мероприятии участвуют 18 стран НАТО и партнеров Североатлантического альянса. В нем были задействованы 40 самолетов и вертолетов, 44 военных корабля и около 12 тыс. военнослужащих.

Отметим, что министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что все российские корабли и самолеты соблюдают международные правила и не нарушают ничьих границ.