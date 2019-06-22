Сирия, 22 июня. Теракт в городе Багдад в Ираке привел к гибели семи мирных жителей. Курды продолжают проводить рейды в Дейр-эз-Зоре и Ракке. Протурецкие боевики грабят население Африна в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции «Ан-Нусры»*** в южной части Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): продолжает грабить мирных жителей в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: организовало теракт в городе Багдад в Ираке, погибли семь гражданских лиц.

Курды: разогнали протестующих в городе Ракка; провели рейды в городах Аль-Джинина и Аль-Джиа к северу от Дейр-эз-Зора; осуществили обыски на востоке от Ракки.

Провинция Алеппо

Боевики протурецких вооруженных формирований, оккупировавшие территорию кантона Африн, продолжают притеснять курдское население. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что исламисты бригады «Сирийской свободной армии» (ССА) «Аль-Хамзат» совершили налеты на дома граждан курдской национальности в населенных пунктах Айн-Дара, Каукаб, Кафр-Зейт, Кафр-Далли-Фаукани и Кафр-Далли-Тахтани под предлогом поиска преступников, которые похищают мирных жителей с целью получения выкупа. Однако на самом деле во время обысков джихадисты изымали деньги и драгоценности. Также радикалы задержали ряд сирийцев, которые попытались оказать сопротивление. Никаких данных об их дальнейшей судьбе пока не поступало. Напомним, Африн был захвачен вооруженными силами Турции и подконтрольными им группировками в марте прошлого года в ходе операции «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщает о том, что курды приступили к обыскам в населенных пунктах Аль-Джинина и Аль-Джиа, расположенных севернее административного центра региона. Радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали несколько местных жителей по подозрению в связях с боевиками «Исламского государства», ведущими подпольную деятельность на контролируемых курдами территориях. Напомним, несмотря на то, что весной силы SDF заявили о полной зачистке последнего анклава ИГИЛ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора, джихадисты террористической группировки все еще представляют угрозу для стабилизации обстановки преимущественно в зонах контроля «демократической армии». В то же время рейды, предпринимаемые курдами, как правило, приводят к безосновательным арестам гражданского населения.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе продолжаются боевые вылеты сирийских ВВС. Информационный портал Baladi News сообщает о том, что военные самолеты ВВС САР атаковали места базирования боевиков незаконных вооруженных формирований, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1, в районе города Маарет Ан-Нуман. Также авиация САР продолжает работу неподалеку от деревни Хан Ас-Сабиль на юго-востоке региона, передает на своей странице в Twitter военный источник (IdlibPlus). Тем временем Twitter-канал (Step_Agency) заявляет об авиаударах ВВС Сирии на окраинах населенных пунктов Аль-Хубейт, Кафр-Айн и Хан-Шейхун. Никаких сведений о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) вновь приступили к рейдам в контролируемых курдами районах провинции. Военный источник в сети Twitter (OGNreports) сообщает о том, что курдские радикалы провели обыски в нескольких лагерях для беженцев, находящихся в восточной части Ракки, и арестовали ряд перемещенных лиц, обвинив их в сотрудничестве с террористами «Исламского государства». Как минимум 18 человек были задержаны.

Между тем жители административного центра региона организовали демонстрацию, осудив незаконные аресты и произвол со стороны курдов. Однако митингующие вскоре были разогнаны сотрудниками так называемой полиции «Асайиш». Информация о возможных пострадавших пока уточняется. Напомним, ранее курдские радикалы не раз открывали огонь по протестующим.

Ирак

Накануне поступала информация о взрыве в столице Республики Ирак. Напомним, СВУ детонировало в здании шиитской мечети на востоке города Багдад. Если ранее сообщалось о двух погибших и 18 раненых, то теперь число жертв инцидента увеличилось. Согласно сведениям Twitter-канала (SkyNewsArabia_B), в результате взрыва погибли не менее семи местных жителей. Как известно, бомба была активирована террористом-смертником «Исламского государства», осуществлявшим подпольную деятельность в стране. Место происшествия было оцеплено сотрудниками сил внутренней безопасности, после чего правительственные подразделения приступили к поиску сообщников джихадиста, совершившего самоподрыв.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)