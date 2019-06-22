Володин рассказал о сорванных планах отменить визы в Россию для жителей Грузии

Москва, 22 июня. Власти Грузии должны гарантировать безопасность российских граждан. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о приостановке авиасообщения с иностранным государством.

Политик рассказал, что Россия уже собиралась со своей стороны отменить визы для жителей Грузии, однако реализация этих планов была сорвана действиями радикалов в Тбилиси и неспособностью местных властей обеспечить порядок.

«Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы объяснил, что решение президента о приостановке авиасообщения направлено на защиту россиян от насильственных действий на территории Грузии.

«Экстремистские силы Грузии пытаются захватить власть. Для достижения этой цели они используют антироссийскую и русофобскую риторику, опираясь на радикалов», — добавил он.

Такие действия, указал Володин, совершенно неприемлемы и наносят ущерб отношениям двух народов. Спикер нижней палаты парламента привел статистику, согласно которой Грузию с населением более 3 миллионов человек в 2018 году посетило около 2 миллионов российских туристов.

«Это принесло более 3,5 миллиарда долларов, что составляет примерно 10% ВВП Грузии», — отметил он.

Протесты в Грузии начались на этой неделе. Их причиной называется то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, открывая сессию, сидел в кресле спикера парламента. Грузинская оппозиция возмутилась произошедшим, что вылилось в массовые беспорядки, хотя сам парламентарий заявлял, что он не сам выбрал это место. Работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал с креслом, в которое посадили Гаврилова, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. За беспорядками может стоять и Агентство США по международному развитию.

Примечательно, что граждане США и стран Евросоюза активно подстрекают грузин к волнениям в социальных сетях и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.

Впоследствии президент РФ подписал указ, запрещающий осуществлять воздушные перевозки граждан с территории России в Грузию. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории иностранного государства, а также их багажа.

Ранее доктор экономических наук Андрей Марголин в разговоре с Федеральным агентством новостей заявил, что руководство Грузии само виновато в том, что экономика страны осталась без дохода от российских туристов.