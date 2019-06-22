Москва, 22 июня. Пассажиры массово сдают авиабилеты на рейсы в Грузию, сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.

«На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию», — заявил представитель Акимова.

По его словам, сдача пассажирами авиабилетов облегчит задачу по возвращению оставшихся в Грузии россиян. Отмечается, что перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме.

Представитель вице-премьера уточнил, что полеты в Грузию осуществляли авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red wings и «Нордавиа».

Россиянам рекомендуют покинуть Грузию до 8 июля, добавил представитель чиновника. По его словам, соотечественникам будет предложено поменять билеты на более ранние даты без каких-либо финансовых потерь.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям запрещается выполнять рейсы в Грузию. Такое решение было принято после того, как Грузию захлестнули протестные акции.

Беспорядки в Тбилиси начались после открытия депутатом Государственной думы Сергеем Гавриловым сессии Международной ассамблеи православия.

По некоторым данным, к беспорядкам в Тбилиси причастна не только оппозиция, но и Соединенные Штаты. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который до этого заявил: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Напомним, в Грузии функционирует американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит антироссийский характер. За беспорядками в Тбилиси может также стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что граждане США и Евросоюза в Сети активно подстрекают жителей Грузии к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.