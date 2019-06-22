Пушков отреагировал на недовольство Тбилиси остановкой турпотока из России

Москва, 22 июня. Председатель комиссии Совета Российской Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков отреагировал на тот факт, что в Тбилиси недовольны остановкой турпотока из России.

Сенатор Пушков посоветовал грузинским властям высказать свое недовольство в связи со сложившейся ситуацией своим гражданам, которые устроили бесчинства.

«Пусть выскажут свои претензии согражданам, ворвавшимся в парламент и устроившим бесчинства, и президенту, которая мало на что способна, кроме как поливать грязью Россию», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем ранее подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. А также поручил обеспечить скорое возвращение россиян обратно на родину.

В российской Ассоциации туроператоров рассказали, что в Грузии сейчас находится около 5-7 тысяч организованных туристов из России, а самостоятельных — в два-три раза больше. Данные Ростуризма сообщают, что по линии туроператоров на территории Грузии сейчас находятся около 1,5 тысячи туристов из России, число самостоятельных пока уточняется. Роспотребнадзор ранее открыл горячую линию для путешественников из России, который в данный момент находятся в Грузии или собирались туда отправиться.