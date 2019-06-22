ЛНР итоги 16–22 июня: в Луганске открыли памятник российским журналистам, НМ сбила беспилотники ВСУ

Луганск, 22 июня. В центре Луганска состоялось открытие памятника погибшим в Донбассе журналистам, глава МВД ЛНР проинспектировал пункт приема документов на гражданство РФ, НМ ЛНР сбила три беспилотника ВСУ. Дайджест новостей ЛНР за прошедшую неделю — в материале Федерального агентства новостей.

В Луганске открыли памятник российским журналистам

Памятник корреспонденту «Вестей» Игорю Корнелюку и видеоинженеру Антону Волошину открыли в Луганске в пятую годовщину их гибели. Инициатором открытия монумента выступила Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) при поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника, чтобы увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в Донбассе.

«Роль журналистов в этой войне переоценить невозможно. Со всей самоотверженностью, вместе с бойцами на передовой, под снарядами и пулями врага они делали репортажи и несли правду о Донбассе всему миру. Мы никогда не забудем подвига журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Их статьи, фотографии, видеоролики и сюжеты заставили весь мир узнать об украинском терроре. Донбасс будет вечно хранить память об этих героях».

Глава МВД ЛНР проверил пункт приема документов на гражданство РФ

Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет проинспектировал пункт приема документов на гражданство РФ в Красном Луче. Глава правоохранительного ведомства поставил задачи по оптимизации процессов как приема документов, так и выдачи внутренних паспортов республики. Сейчас в ЛНР работу по приему заявлений на получение гражданства РФ проводят Управление миграционной службы, 17 его подразделений и шесть центров административных услуг.

Министр инфраструктуры и транспорта отчитался о финансировании ремонта дорог

Власти ЛНР в 2019 году выделили на ремонт дорог республиканского значения 96 млн рублей. Об этом сообщил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов. С ходом ремонтных работ на участках автодорог Луганск — Свердловск — Должанский ознакомился лично глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Общее количество денежных средств, которое было выделено в 2019 году на текущее содержание и ремонт автодорог, составляет 96 миллионов. С каждым годом эти затраты будут увеличиваться», — заявил министр.

В шахте «Мащинская» завершается подготовка ввода новой лавы

Горняки шахты «Мащинская» шахтоуправления «Луганское» подошли к завершающему этапу работ для ввода в эксплуатацию новой лавы. Сообщается, что она будет готова для добычи угля уже к августу этого года. Шахта значительно пострадала от обстрелов со стороны ВС Украины в 2014 году и вернулась к работе только в 2018 году. Параллельно активно ведутся работы по восстановлению инфраструктуры шахты на поверхности.

В ЛНР сбили три беспилотника ВСУ

На текущей неделе Народная милиция Луганской народной республики сбила три беспилотных летательных аппарата украинских силовиков, об этом заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий. Он уточнил, что полученные фото- и видеоматериалы с бортов беспилотников переданы в Генеральную прокуратуру республики и приобщены к уголовным делам в отношении двух командиров бригад ВС Украины.