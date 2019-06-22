Хлебникова набросилась на выжившего Алибасова в студии Малахова

Москва, 22 июня. Эстрадная певица Марина Хлебникова набросилась на музыкального продюсера Бари Алибасова в программе Андрея Малахова.

Премьера шоу «Привет, Андрей!» состоится на телеканале «Россия 1» в субботу вечером. Телеведущий собрал в студии коллег и друзей артиста, который недавно получил сильнейшее отравление и ожог пищевода и был госпитализирован.

Среди участников беседы оказалась и Хлебникова. Увидев выжившего после несчастного случая Алибасова, она не сдержала эмоций и набросилась на него с криками.

«Как ты мог?! Убила бы!», — цитирует ее «Газета.ru».

При этом гостей студии встревожило не только поведение исполнительницы, но и ее болезненный внешний вид. Присутствовавшие на съемках обратили внимание на ее сильную худобу.

«Марина! Что с вами? Вы не узнаваемы», — подметил один из участников проекта.

Напомним, несчастный случай произошел с продюсером 4 июня. Заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Алибасова доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта Бари Алибасов — младший, его отец принял химическую жидкость за напиток.

У продюсера, которому незамедлительно промыли желудок, диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней музыкант находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя.

Ранее сын продюсера сообщил о приглашении пройти лечение в Казахстане, поступившем его отцу. Алибасов-младший уточнил, что экс-президент республики Нурсултан Назарбаев в свое время предлагал артисту принять участие в официальных мероприятиях, посвященных переносу столицы государства из Алма-Аты в Астану, которую позже переименовали в Нур-Султан.