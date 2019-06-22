В Совфеде рассказали, почему Токио никогда не получит российские Курилы

Сенатор Владимир Джабаров считает, что заявление президента России по Курилам стало конкретным и вполне своевременным.

Ранее Владимир Путин сообщил, что, несмотря на территориальные претензии японской стороны, Российская Федерация никогда не спустит свой флаг над Курилами.

«Ну нет. Таких планов у нас нет», — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом гарант подчеркнул, что реализация экономической программы по развитию Дальнего Востока, включая Южные Курилы, будет осуществляться в прежних объемах.

«Мы будем развивать там инфраструктуру. Недавно открылся аэропорт, как мы знаем», — добавил Путин.

Комментируя ситуацию, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «это абсолютно конкретное и нормальное заявление гаранта Конституции страны».

«Курилы по итогам Второй мировой войны являются территорией России, это даже не оспаривается. Мы никогда не говорили, что отдаем острова кому-то в обмен на что-то. Мы призывали Японию к заключению мирного договора, к совместному хозяйству — это пожалуйста, это всегда. Это выгодно обеим сторонам. Но мы никогда не говорили, что отдадим Курилы Токио. Так что абсолютно верно и своевременно выступил наш президент. И теперь сразу станет понятно, после того как последует какая-то реакция японской стороны, что им этот договор не был нужен, им нужны только территории. А Россия своей территорией не торгует», — говорит сенатор.

По словам собеседника ФАН, заявление Владимира Путина не должно стать препятствием для развития взаимоотношений Москвы и Токио, так как хозяйственная деятельность на российских территориях действительно выгодна обеим сторонам.

«Ну, кстати, захочет Токио продолжать вести какую-то хозяйственную деятельность на территории наших островов или не захочет, от этого наши планы по Курилам не изменятся. Будем развивать самостоятельно, с привлечением других инвесторов, возможно. Но это не говорит о том, что мы когда-нибудь согласимся уступить суверенитет над Курилами. А если они хотят развивать в обмен на территории, то это, честно говоря, даже не хочется обсуждать, потому что неприемлемо никогда — ни сейчас, ни в будущем», — заключил член Совета Федерации.

Напомним, Россия и Япония так и не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах, куда входят острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. На них Токио пытается претендовать, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.