Трамп захотел править США вечно

Вашингтон, 22 июня. Американский лидер Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, согласно которому он останется президентом Соединенных Штатов навечно.

На ролике изображена обложка журнала The Time, на которой сообщается о победе Трампа на президентских выборах в последующих годах. Согласно видео, Трамп будет главой США и в 2024, и 2056, и 2120 и даже в 90000 году. Ролик завершается фразой «Trump 4eva», что значит — «Трамп навечно».

Примечательно, что видеоролик американский лидер закрепил в шапке своего профиля.

В середине июня Трамп официально объявил о намерении участвовать в гонке за президентское кресло в 2020 году. Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года.

Согласно последнему опросу телеканала Fox News, действующего главу государства готовы поддержать 39% избирателей, в то время как его главного конкурента — бывшего вице-президента Джо Байдена — 49% американцев.