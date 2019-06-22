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В Сирии зафиксировали нарушения перемирия в Латакии и Алеппо

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В Сирии зафиксировали нарушения перемирия в Латакии и Алеппо

Москва, 22 июня. В рамках работы комиссии по перемирию в Сирии, Россия за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турцией было зафиксировано  — 10.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия  — 10, Алеппо  — два. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Хама  — восемь, Идлиб  — два»,  — об этом сказано в сообщении пресс-службы центра по примирению враждующих сторон.

В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Также за сутки не проводились гуманитарные акции центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения  — 2523. 

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Автор: Сергей Петров
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