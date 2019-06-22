Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Москва, 22 июня. Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

День начала Великой Отечественной войны объявлен Днем памяти и скорби в 1996 году. На территории РФ приспускаются государственные флаги, на кораблях ВМФ Андреевские флаги, на жилых зданиях появляются траурные ленты. В учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.

По всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проходит акция Свеча памяти.

«Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой долг по защите Родины», — говорится в соответствующем президентском указе.

В субботу солдаты роты Почетного караула в Александровском саду столицы установили венок с лентой в цветах национального флага и с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Глава государства расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы страшной войны.

Цветы затем возложили другие участники торжественной церемонии, среди которых были глава правительства Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Мероприятие продолжил торжественный марш военных, представляющих три вида Вооруженных сил России: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот.

Российский лидер по завершении церемонии возложил цветы на аллее городов-героев.

22 июня 1941 года фашистская Германия вторглась на территорию Советского Союза без объявления войны. Это одна из самых страшных дат в жизни народа, с которой связаны невосполнимые утраты в каждой российской семье. Более 26 миллионов погибших – таков итог без малого четырех лет отчаянного сопротивления фашизму во имя спасения жизни и суверенитета страны.