Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Афрексимбанк заключил с Росконгрессом и РЭЦ соглашение о сотрудничестве

426
0 Оставить комментарий

Афрексимбанк заключил с Росконгрессом и РЭЦ соглашение о сотрудничестве

Москва, 22 июня. Африканский экспортно-импортный банк (Афрексимбанк) заключил с Росконгрессом и Российским экспортным центром соглашение о сотрудничестве в области налаживания контактов между деловыми кругами России и стран Африки. Об этом говорится в сообщении Афрексимбанк в Twitter.

Соглашение о партнерстве на форуме AAM2019 подписали глава Афрексимбанк Бенедикт Орама, генедиректор РЭЦ Андрей Слепнев и председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Отмечается, что договор поспособствует развитию взаимовыгодного российско-африканского сотрудничества и налаживанию партнерских связей в сфере туризма и культуры, а также в информационно-финансовой отрасли.

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров