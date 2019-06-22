Афрексимбанк заключил с Росконгрессом и РЭЦ соглашение о сотрудничестве

Москва, 22 июня. Африканский экспортно-импортный банк (Афрексимбанк) заключил с Росконгрессом и Российским экспортным центром соглашение о сотрудничестве в области налаживания контактов между деловыми кругами России и стран Африки. Об этом говорится в сообщении Афрексимбанк в Twitter.

Соглашение о партнерстве на форуме AAM2019 подписали глава Афрексимбанк Бенедикт Орама, генедиректор РЭЦ Андрей Слепнев и председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Отмечается, что договор поспособствует развитию взаимовыгодного российско-африканского сотрудничества и налаживанию партнерских связей в сфере туризма и культуры, а также в информационно-финансовой отрасли.