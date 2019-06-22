Володин заявил, что безопасность россиян в Грузии должна быть гарантирована

Москва, 22 июня. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что экстремисты своими действиями бьют по благосостоянию граждан и бизнеса Грузии.

В комментарии Федеральному агентству новостей Володин оценил решение президента России Владимира Путина приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией. По словам спикера нижней палаты парламента, соответствующий указ лидера РФ «ставит задачу защитить российских граждан от насильственных действий на территории Грузии».

Володин подчеркнул, что «экстремистские силы Грузии пытаются захватить власть».

«Для достижения этой цели они используют антироссийскую и русофобскую риторику, опираясь на радикалов. Такие действия неприемлемы и наносят ущерб отношениям наших народов», — объяснил он.

По словам спикера Госдумы, население Грузии составляет 3,7 млн человек. При этом в прошлом году страну посетили 2 млн российских туристов.

«Это принесло более 3,5 миллиардов долларов, что составляет примерно 10% ВВП Грузии. Тем, кто участвует в провокациях, необходимо задуматься: они наносят вред не только отношениям наших народов. В первую очередь, этими действиями они бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса», — заметил Вячеслав Володин.

Он сказал, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы безопасность российских граждан, которые собираются на отдых в Грузию, была гарантирована.

«Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы. К этому решению мы уже подошли, и оно было бы принято, если бы не действия грузинских радикалов и неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок», — резюмировал спикер нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям осуществлять перевозки россиян в Грузию. Отметим, в стране накануне начались массовые протестные акции.

Эксперты полагают, что к организации беспорядков и провокаций могут быть причастны Соединенные Штаты. К примеру, на территории Грузии работает фонд «Свободная Россия», который ведет антироссийскую деятельность и получает финансирование от Вашингтона. Также в стране функционирует Агентство США по международному развитию.

О причастности Вашингтона к организации провокаций и беспорядков в Грузии свидетельствуют и высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он ранее заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Подстрекательством граждан Грузии к беспорядкам занимаются и американцы, и жители Евросоюза. Таким образом формируется выгодный Соединенным Штатам Америки информационный фон.